Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку

Сегодня вынесен суровый приговор бывшему судье за крупную взятку. Занималось судьей второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. С собранными доказательствами суд полностью согласился.

О том, что совершил бывший судья Кузьминского районного суда Москвы, корреспонденту "РГ" рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по МО Ольга Врадий.

- 7 марта 2019 года судья получил через посредника 500 тысяч рублей, составляющих часть взятки в общей сумме 1 млн. рублей за избрание меры пресечения не связанной с лишением свободы в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, - объяснила представитель ведомства.

По словам Врадий, в ходе следствие был проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательств. Провели три фоноскопические и три химические экспертизы. В основу обвинения легли собранные по делу доказательства и заключения экспертиз.

Приговором суда бывшему судье назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, "связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года". Приговор суда до настоящего времени в законную силу не вступил.