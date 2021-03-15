Новости

В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 23:29
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 23:21
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 22:33
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 21:38
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 21:05
В Петербурге начнут разводить мосты 20:57
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 20:56
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 20:56
В России создадут банк данных экстремистских материалов 20:54
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 20:48
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 20:39
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 23:28
Рубрика: Общество

Как в первый раз

Чтобы лучше понять своих детей, родители в столице сдали ЕГЭ по русскому языку
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 54(8405)
Родители будущих выпускников в Москве оказались в "шкуре" своих детей и написали ЕГЭ по русскому языку. Вместе с ними атмосферу настоящего экзамена прочувствовали актеры, депутаты и журналисты. За компанию школьную программу вспомнил и корреспондент "РГ".
В аудиториях для сдачи ЕГЭ не больше восьми парт, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Фото: Сергей Куксин/РГ В аудиториях для сдачи ЕГЭ не больше восьми парт, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Фото: Сергей Куксин/РГ
В аудиториях для сдачи ЕГЭ не больше восьми парт, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Фото: Сергей Куксин/РГ

Акция для московских родителей, желающих сдать Единый госэкзамен, прошла уже в пятый раз. По словам организаторов, таким способом папы и мамы пытаются избавить себя от излишнего волнения за своих детей, которым только еще предстоит писать ЕГЭ. Проверить свои знания родителей пригласили в Московский центр качества образования на улице Бехтерева . Сейчас в этом центре все как в дни проведения ЕГЭ - камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей. Поправка только на пандемию - вход в масках, измерение температуры, всюду санитайзеры, а в аудиториях - не больше восьми парт, чтобы соблюдалась социальная дистанция. На экзамен пускают по паспорту, а все личные вещи, будь это рюкзак, мобильный телефон или блокнот, остаются в шкафчиках. Отговорка, что я журналист, увы, не работает. Пришлось следовать единому для всех правилу и расстаться с гаджетами. На столе - только черновик, черная гелевая ручка, паспорт и, собственно, сами экзаменационные материалы.

Фото: Виктор Васенин
Как изменится ЕГЭ и система госаккредитации вузов

В этом году участникам акции предложили сдать госэкзамен по русскому языку. Не полный, конечно, а лишь его сокращенную версию - 30 минут вместо 3,5 часов. Да и заданий всего три - два с кратким ответом и одно с развернутым - сочинение по следам прочитанного текста. В отведенное время уложился, результаты обещают прислать на электронную почту уже сегодня.

Родители, судя по их словам, с заданиями тоже справились. Одни нервничали как дети, другие - воспринимали происходящее как забаву. Оксана Воробьева, мама ученика 11 класса, чувствовала легкое волнение. Говорит, из-за этого даже сделала ошибку в своей фамилии, заполняя бланк ответов. "Времени было мало, не успела дописать сочинение. Нужно было не меньше 150 слов, но у меня получилось только 70, - рассказала она. - Да и текст прочитала бегло". У Виктории Волковой, которая с ЕГЭ встретилась с глазу на глаз впервые, сын в этом году тоже заканчивает школу. После сдачи пробного экзамена для себя уяснила: у ее ребенка проблем возникнуть не должно. "Мне же это далось тяжеловато, - поделилась впечатлениями Волкова. - Думала, перед тем как ехать, посмотрю пробный вариант, но потом передумала. Решила, что пусть все будет для меня как чистый лист. Поняла, что школьники все-таки в другой ситуации: они долго готовятся к экзаменам, знают тактику и подходы".

На экзамен пускают по паспорту, а все личные вещи остаются в шкафчиках

В одной аудитории с корреспондентом "РГ" ЕГЭ сдавал заслуженный артист России Камиль Ларин. Он признался, что с детства не любит экзамены. ЕГЭ в его семье несколько лет назад сдавал старший сын, остальным это предстоит не скоро. Ларину же процедура организации госэкзамена показалась простой и понятной. "Любой экзамен и для детей, и родителей, конечно, стресс. Но в этом ничего страшного нет, это просто определенный момент, когда свои знания надо перенести на бумагу и показать все, что знаешь, - рассказал он. - Поскольку времени было не так много, я по теме сочинения написал свои стихотворения. В них я имею право допускать ошибки. Это же авторское, поэтому немного схитрил".

Попробовать свои силы решил и композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, сначала было интересно, а потом внутри взыграло волнение. Задания все же выполнил. И даже успел написать сочинение, хотя не делал этого очень давно. "В советское время любое письмо было сочинением. Сейчас, к сожалению, письма особо не пишут, - говорит он. - Сейчас все намного проще - социальные сети. Дети из-за них не могут правильно разговаривать, теряется основа русского языка".

Хотите и вы попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ? Это можно сделать бесплатно, нужно лишь записаться на сайте Московского центра качества образования.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЕГЭ в России

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году