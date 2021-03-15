Родители будущих выпускников в Москве оказались в "шкуре" своих детей и написали ЕГЭ по русскому языку. Вместе с ними атмосферу настоящего экзамена прочувствовали актеры, депутаты и журналисты. За компанию школьную программу вспомнил и корреспондент "РГ".

Акция для московских родителей, желающих сдать Единый госэкзамен, прошла уже в пятый раз. По словам организаторов, таким способом папы и мамы пытаются избавить себя от излишнего волнения за своих детей, которым только еще предстоит писать ЕГЭ. Проверить свои знания родителей пригласили в Московский центр качества образования на улице Бехтерева . Сейчас в этом центре все как в дни проведения ЕГЭ - камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей. Поправка только на пандемию - вход в масках, измерение температуры, всюду санитайзеры, а в аудиториях - не больше восьми парт, чтобы соблюдалась социальная дистанция. На экзамен пускают по паспорту, а все личные вещи, будь это рюкзак, мобильный телефон или блокнот, остаются в шкафчиках. Отговорка, что я журналист, увы, не работает. Пришлось следовать единому для всех правилу и расстаться с гаджетами. На столе - только черновик, черная гелевая ручка, паспорт и, собственно, сами экзаменационные материалы.

В этом году участникам акции предложили сдать госэкзамен по русскому языку. Не полный, конечно, а лишь его сокращенную версию - 30 минут вместо 3,5 часов. Да и заданий всего три - два с кратким ответом и одно с развернутым - сочинение по следам прочитанного текста. В отведенное время уложился, результаты обещают прислать на электронную почту уже сегодня.

Родители, судя по их словам, с заданиями тоже справились. Одни нервничали как дети, другие - воспринимали происходящее как забаву. Оксана Воробьева, мама ученика 11 класса, чувствовала легкое волнение. Говорит, из-за этого даже сделала ошибку в своей фамилии, заполняя бланк ответов. "Времени было мало, не успела дописать сочинение. Нужно было не меньше 150 слов, но у меня получилось только 70, - рассказала она. - Да и текст прочитала бегло". У Виктории Волковой, которая с ЕГЭ встретилась с глазу на глаз впервые, сын в этом году тоже заканчивает школу. После сдачи пробного экзамена для себя уяснила: у ее ребенка проблем возникнуть не должно. "Мне же это далось тяжеловато, - поделилась впечатлениями Волкова. - Думала, перед тем как ехать, посмотрю пробный вариант, но потом передумала. Решила, что пусть все будет для меня как чистый лист. Поняла, что школьники все-таки в другой ситуации: они долго готовятся к экзаменам, знают тактику и подходы".

На экзамен пускают по паспорту, а все личные вещи остаются в шкафчиках

В одной аудитории с корреспондентом "РГ" ЕГЭ сдавал заслуженный артист России Камиль Ларин. Он признался, что с детства не любит экзамены. ЕГЭ в его семье несколько лет назад сдавал старший сын, остальным это предстоит не скоро. Ларину же процедура организации госэкзамена показалась простой и понятной. "Любой экзамен и для детей, и родителей, конечно, стресс. Но в этом ничего страшного нет, это просто определенный момент, когда свои знания надо перенести на бумагу и показать все, что знаешь, - рассказал он. - Поскольку времени было не так много, я по теме сочинения написал свои стихотворения. В них я имею право допускать ошибки. Это же авторское, поэтому немного схитрил".

Попробовать свои силы решил и композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, сначала было интересно, а потом внутри взыграло волнение. Задания все же выполнил. И даже успел написать сочинение, хотя не делал этого очень давно. "В советское время любое письмо было сочинением. Сейчас, к сожалению, письма особо не пишут, - говорит он. - Сейчас все намного проще - социальные сети. Дети из-за них не могут правильно разговаривать, теряется основа русского языка".

Хотите и вы попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ? Это можно сделать бесплатно, нужно лишь записаться на сайте Московского центра качества образования.