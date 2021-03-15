Собянин: По программе реновации в Кузьминках свыше 64 тыс. человек переедут в новостройки

В столице продолжается реализация программы реновации - одной из самых масштабных в городе, в рамках которой за пятнадцать лет новоселья отпразднуют более миллиона горожан. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел как идет строительство жилья для участников программы на юго-востоке города - в районе Кузьминки. Побывал в одном из новых домов, построенном на Волгоградском проспекте, встретился с жителями.

Глава города напомнил, что в этом районе в новые квартиры должны переехать 64 тысячи горожан. Это более 40 процентов его населения. "У нас была большая история с созданием проекта планировок и градостроительной документации, - вспомнил Собянин. - В таких районах сделать это непросто - здесь 290 домов подлежат переселению. Это самая крупная программа в нашем городе". Так что Кузьминки, по словам мэра, смело можно назвать столицей реновации в Москве.

Новоселы из соседней пятиэтажки, расположенной в сорока метрах от нового дома, начали переезжать перед самым праздником 8 марта. У них даже адрес практически не изменился: Волгоградский проспект 161, только вместо корпуса 2 теперь значится корпус "А". "Это очень важно, что переселение осуществляется в рамках одного района, - подчеркнул мэр. - Люди хотят жить там, где они привыкли, чтобы рядом были своя школа, свой детсад, соседи. В этом и состоит еще одна сложность программы реновации, что новые дома нужно построить на месте тех, что идут под снос. Сначала один дом построили, снесли несколько пятиэтажек, переселили, на их месте построили следующий дом".

Тем не менее, в Кузьминках строятся и проектируются уже 19 домов, а шесть из них построены полностью. Новостройки жителям нравятся: все возводятся по индивидуальным проектам. Фасады домов отделаны навесными трехслойными панелями, облицованными кирпичом. Лоджии и балконы застеклены, для кондиционеров предусмотрены металлические корзины, что позволит зданию сохранить свой вид на долгие годы. Под домом - паркинг на 55 мест, в который можно спуститься прямо с любого этажа. Все квартиры оборудованы умными приборами учета как холодного и горячего водоснабжения, так и теплоснабжения, способными передавать данные в автоматическом режиме. Это с одной стороны удобно, а с другой - позволит снизить затраты на коммуналку. В подъездах - видеонаблюдение, пожарная сигнализация, благодаря которым жильцы чувствуют себя в большей безопасности. Рядом - благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, беседками для отдыха, хорошим освещением, газонами и цветниками.

Проектом планировки кварталов предусмотрено создание в "Кузьминках" качественной сбалансированной среды. В частности, будут построены школа, детсад, ледовый дворец с катком, два физкультурно-оздоровительных комплекса и спорткомплекс. А кинотеатр "Высота" в этом районе, как убедился мэр, уже реконструирован. В обновленном здании в ближайшее время заработают четыре кинозала вместимостью на 228 мест, два из которых приспособлены под показ 3D-фильмов.