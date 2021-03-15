Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью

Службы соцзащиты г. Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

О том, что в соцсетях появилась информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки в Москве, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Сейчас проводится процессуальная проверка этого сообщения.

"Сейчас девочка находится дома; с ней и папой работают сотрудники соцзащиты, включая психологов, - цитирует заявление пресс-службы Анны Кузнецовой РИА Новости. - Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребенком. В квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребенка. Девочка активно занимается спортом".

При это отмечается, что работники службы соцзащиты продолжат работу с семьей и будут действовать в интересах несовершеннолетней девочки.