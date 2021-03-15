В Московском зоопарке появились редчайшие "попугаи-Дракулы"

Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев. Увидеть их можно в павильоне под названием "Дом птиц".

"В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее. Этот вид птиц занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения", - сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что самец и самка орлиных попугаев доставлены в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров. В пресс-службе рассказали, что птицы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук.

Из-за черно-красного оперения таких попугаев в народе прозвали Дракулами. Кроме того, их еще называют грифовыми, так как формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов.