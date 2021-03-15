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Рубрика: Общество

Подзаборные страсти

В Рязани спорят о том, с какой стороны ограды ставить машины
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
В Рязанском районе Рязанской области автомобилистам не разрешают оставлять машины около дома больше чем на сутки. Нарушение правил благоустройства грозит штрафом от 500 до 5 тысяч рублей. Уведомления о такой возможности уже получили несколько десятков жителей села Заборье.

Владимир Садофьев - один из тех, к кому пришло заказное письмо с уведомлением о том, что его могут оштрафовать за парковку автомобиля с уличной стороны забора. "Всю жизнь ставили мы машины около дома, никогда это не было чем-то незаконным", - возмущается житель Заборья.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова подтвердила, что такие письма от районной административно-технической комиссии на днях получили многие жители частных домов.

- В Правилах благоустройства записано, что нельзя более суток держать автомобиль в нерабочем состоянии около дома. Уведомления о нарушении пришли в большинстве тем, у кого под забором стоят "подснежники". Они же мешают улицы чистить, проход по тротуарам загораживают. В этих письмах нет ничего страшного - это просто уведомления, что надо убрать, почистить машину, облагородить территорию, - не слишком уверенно пытается пояснить ситуацию "РГ" глава поселения. - Строгая у нас административная комиссия, но это и хорошо, ведь все мы хотим порядка и благоустройства.

Примечательно, что жителям многоквартирных строений подобные письма не поступали. Не повезло только жителям частного сектора: замечания получили и те, у кого есть машина, и те, у кого ее нет - стоит автомобиль с уличной стороны забора - отвечай. Такое письмо пришло даже 90-летней бабушке, у которой не то что машины - прав никогда не было.

По словам Ирины Копыловой, автоинспекция информацию о владельцах машин не дает, вот и "отдуваются" за всех частники. По той же причине могут спать спокойно жильцы многоквартирных домов - поди узнай, чья машина нарушает Правила благоустройства.

- Мы подходим индивидуально в каждом конкретном случае, - говорит начальник отдела административно-технического надзора администрации Рязанского района Валерий Семеновский. - Но есть нормативный документ, требованиям которого должны соответствовать поселковые улицы.

По его словам, у девяноста процентов частных домов в Заборье есть гаражи, почему не поставить машину туда? "Загоните автомобиль во двор, зачем же захламлять улицы", - возмущается чиновник.

К слову, Правила благоустройства, ставшие причиной раздора в сельском поселении, принимаются народными избранниками. Пожалуй, во избежание подобных конфликтов им стоило бы не подписывать не глядя типовые документы, а повнимательнее отслеживать формулировки.

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