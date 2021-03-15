На Дальнем Востоке запустят масштабную программу газификации

На Дальнем Востоке будет запущена масштабная программа газификации, сообщает Минвостокразвития.

Сейчас уровень газификации Дальневосточного федерального округа практически в три раза ниже среднероссийского, отметил зампредседателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Конечно, здесь есть такие причины как огромные расстояния, низкая плотность населения. Тем не менее, стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения", - подчеркнул он.

Альтернативой обычной газификации может стать доставка в контейнерах сжиженного природного газа, он удобен для транспортировки на большие расстояния. Пилотные проекты могут быть реализованы на территории Бурятии и Забайкальского края.

Необходимо также развивать такие производства как газопереработка и газохимия, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. "Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это - вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - сказал премьер.

"Необходимо доводить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестиционного проекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения уровня газификации Дальнего Востока", - считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Также на совещании рассматривалось выполнение поручений, которые были даны председателем правительства по итогам поездки на Дальний Восток в августе прошлого года. "Многие поручения выполнены. В частности, появился необходимый объём финансирования для строительства Камчатской краевой больницы, о которой долго говорилось и которую люди ждут более десяти лет", - пояснил Юрий Трутнев.

Принят закон, позволяющий сохранить сниженные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока. С 2022 года получат господдержку инвесторы, вкладывающиеся в создание на Дальнем Востоке тепличных комплексов - им будет возмещаться 20% затрат. Это повысит самообеспеченность региона сельхозпродукцией.

Ряд поручений, как подчеркнул вице-премьер, в срок выполнен не был. Среди них - передача Магаданской области гидротехнических сооружений, находящихся в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики и закреплённых за ФГУП "Нацрыбресурс"; доведение всех показателей по нацпроектам до уровня выше среднероссийских; внесение в Госдуму законопроектов, регулирующих вопросы подъёма и утилизации затонувших судов.

Рассматривался новый механизм строительства инфраструктуры - дальневосточная концессия. Цель этого, как отметил Мишустин - привлечь в течение трёх лет значительный объём внебюджетных средств на строительство инфраструктурных и социально значимых объектов, дорог, портов, мощностей для утилизации отходов. Для этого, как уточнил Чекунков, необходимо задействовать тот большой финансовый ресурс, который есть в банковской системе, у институциональных инвесторов. Минвостокразвития предлагает структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате "одного окна" на всём пути от момента концептуального одобрения проекта до выхода распоряжения правительства о заключении концессионного соглашения и далее до полной реализации проекта. Сейчас прорабатываются критерии отбора региональных концессионных проектов. "Важно привлечь в регионы Дальнего Востока новых крупных инвесторов, причём на длительное время и с максимальным эффектом. Способствовать созданию новых рабочих мест, росту доходов людей и наполнению бюджетов субъектов", - подытожил Мишустин.