На Халактырском пляже Камчатки установят систему оповещения о цунами

В мае нынешнего года в Камчатском крае на Халактырском пляже установят систему голосового оповещения о цунами.

Она будет работать на базе визит-центра пляжа, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего краевая система включает в себя 19 зон с риском возникновения цунами и одно место с потенциальной угрозой аварии на радиационно-опасном объекте.

По результатам проверок, громкоговорителями охвачены 91 процент жителей Камчатки. В 2021 году установят семь комплексов голосового оповещения населения.