На Сахалине отменили часть ограничений по коронавирусу

В Сахалинской области с 15 марта отменили некоторые ограничения, введенные из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Перестало действовать требование о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, несовершеннолетние могут посещать торгово-развлекательные центры без родителей.

"Больше 32 тысяч сахалинцев и курильчан уже сделали прививки. Заболеваемость коронавирусом каждый день идет на спад", - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Ранее в регионе разрешили кафе и ресторанам работать без ограничений по времени. Были отменены цифровые пропуска и справки об отсутствии COVID-19, необходимые для въезда на остров.

По-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.