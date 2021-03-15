В Якутии частично сняли ограничения по COVID-19

В Якутии смягчили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

С 16 марта заработают парки культуры и аттракционы при условии социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Также до 75 процентов увеличивается допустимая загрузка мест в кинотеатрах и театрах.

"Допускается проведение основных республиканских мероприятий, конференций, форумов, культурных и просветительских событий", - сообщает пресс-служба правительства субъекта.

В тоже время до 31 марта продлевается запрет на работу ночных клубов, караоке-залов. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями будет действовать до апреля.