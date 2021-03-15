В Приморье завели дело после гибели инспектора ДПС в аварии

В Приморском крае после гибели инспектора ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть третья 264 УК РФ). Водителя Toyota Prius, сбившего насмерть полицейского, не задержали. Он пока проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Приморью.

Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в пригороде Владивостока произошла авария, в результате которой 22-летний водитель наехал на инспектора ГИБДД и въехал в припаркованные автомобили. Медицинское освидетельствование показало, что все участники ДТП были трезвыми.

Правоохранитель скончался. У погибшего остались жена и пятилетняя дочь.

Известно, что мужчина, совершивший наезд на сотрудника, - злостный нарушитель ПДД. Его водительский стаж составил три года, в 2020-м его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушения, в основном за превышение скорости.