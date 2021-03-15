Владельцы "дальневосточного гектара" смогут получить еще один участок

В правительство внесен законопроект о предоставлении еще одного земельного участка участникам программы "Дальневосточный гектар".

"Документом предусмотрена возможность предоставления второго гектара участникам программы "Дальневосточный гектар", которые успешно осваивают первый участок и получили его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, второй участок можно будет получить уже в августе этого года. Для этого необходимо подать заявление на сайте "НаДальнийВосток.рф".

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году. Она позволяет выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование землю на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.