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15.03.2021 08:59
Рубрика: Происшествия

Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе жителя Анадырского района привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как сообщает прокуратура региона, мужчина в группе одного из мессенджеров написал о вреде устройств сотовой связи. В частности, он заявил о вреде здоровью от работы вышек 5G, уточняет РИА Новости.

Суд приговорил нарушителя к штрафу в 15 тысяч рублей. Отмечается, что за распространение недостоверной общественно-значимой информации, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан, максимальный штраф достигает 100 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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