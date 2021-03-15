Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G

В Чукотском автономном округе жителя Анадырского района привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации.

Как сообщает прокуратура региона, мужчина в группе одного из мессенджеров написал о вреде устройств сотовой связи. В частности, он заявил о вреде здоровью от работы вышек 5G, уточняет РИА Новости.

Суд приговорил нарушителя к штрафу в 15 тысяч рублей. Отмечается, что за распространение недостоверной общественно-значимой информации, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан, максимальный штраф достигает 100 тысяч рублей.