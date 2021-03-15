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15.03.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Из ЛДПР исключили депутата, 27 раз лишенного водительских прав

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Из партии ЛДПР исключили нижегородского депутата поселкового совета Владислава Васкэ после того, как стало известно, что он был лишен водительских прав 27 раз. Он уже написал заявление о сложении полномочий.

Фото: istock
Наказание за регулярное вождение в пьяном виде будет ужесточено

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Нижегородской области, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР Александра Курдюмова. Указано, что однопартийцы не знали об административных правонарушениях своего коллеги из Вачи, так как для выдвижения требуется только справка об отсутствии судимости.

Ранее в эфире местного телеканала вышел сюжет о девушке, которая полтора года назад стала инвалидом второй группы в результате ДТП с участием Владислава Васкэ. Сообщалось, что дело расследуется уже не один месяц, а депутат не должен был садиться за руль до лета 2050 года.

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