В Уфе пассажиров международных рейсов стали проверять на COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать проверку на коронавирус пассажиров международных рейсов, прилетающих в аэропорт Уфы. Это связано с ситуацией, сложившейся за границей, объяснил руководитель республики на оперативном совещании правительства РБ.

По его словам, несмотря на снижение числа инфицированных в республике, смертность в регионе по-прежнему достаточно высокая. В то же время в Европе некоторые страны закрываются на карантин, что вызывает тревогу, отметил Радий Хабиров. В связи с этим он поручил провести выборочную проверку на коронавирус пассажиров, прилетающих в Уфу из заграницы, чтобы выяснить, не завозят ли они в республику инфекцию.

По данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в республике зарегистрировано почти 30,6 тысячи случаев коронавирусной инфекцией. 65 тысяч жителей региона уже привились первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19.