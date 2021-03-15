В Нижегородской области запустили электричку в Простоквашино

В Нижегородской области запустили первую электричку до деревни Простоквашино. Она будет ходить по выходным.

Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Глеб Никитин. В пути пассажиров будет ждать развлекательная программа из известного мультфильма.

Как сообщил ТАСС директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, поезд будет ходить по субботам: в первый рейс уже отправились более 300 гостей. К 800-летию Нижнего Новгорода будет запущено еще несколько новых туристических направлений.

В самой деревне Простоквашино, которая расположена в Тонкинском районе на севере региона, для туристов подготовили 11 развлекательных локаций, в том числе - квест с поиском клада по мотивам мультфильма, а также фотоохота на экомаршруте "Тропа бобра". Гостей ждут также мастер-классы.

В теплое время года маршрут будет дополнен поездкой в город Урень с дегустацией молочной продукции.