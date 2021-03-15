В Перми объяснили видео с поваром, раскладывавшим школьный салат руками

Власти Перми провели проверку по факту публикации в социальных сетях видеоролика, где якобы повар пермской школы № 135 раскладывает детям салат руками, не соблюдая санитарные нормы. Данное сообщение не подтвердилось.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе мэрии, в ходе проверки школьный повар рассказала, что выкладывала оставшийся от приготовления обеда салат руками в отходы. Именно этот момент попал на опубликованное видео.

Тем не менее в ходе проверки были выявлены нарушения по ведению документации, регламентирующей уборку столовой. Директору школы будет объявлен выговор за слабый контроль по организации работы пищеблока.