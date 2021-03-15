В Перми пенсионер перерезал трос промышленного альпиниста из-за шума

В Перми суд признал виновным 70-летнего местного жителя, который перерезал трос промышленного альпиниста из-за шумных работ.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Ленинского районного суда, пенсионер был раздражен шумом строительных работ, который создавали рабочие при ремонте фасада дома. Он вступил с ними в словесную перепалку, а позже, когда его требование прекратить работы не возымело действие, поднялся на крышу дома и перерезал трос для высотных работ одного из рабочих. Пострадавший пролетел вниз несколько этажей. Его жизнь спас напарник и второй страховочный трос.

Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей и пройти лечение в психиатрической клинике.