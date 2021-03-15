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15.03.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку

Текст: Сергей Кирсанов

В Татарстане устанавливают личность мужчины, который сбил на снегоходе девочку. Видео инцидента, произошедшего накануне на территории заповедника "Остров-град Свияжск", появилось в социальных сетях.

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На записи видно, как несколько человек идут внутри архитектурного комплекса, и в какой-то момент на их пути появляется движущийся на высокой скорости снегоход с водителем и двумя пассажирами. Шедшая впереди женщина успела отпрыгнуть, а транспортное средство сбило девочку и протащило ее несколько метров.

После того, как снегоход остановился, его окружили трое мужчин и несколько раз ударили водителя по лицу. В ходе потасовки тот сумел скрыться с места происшествия.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, для организации проверки по факту ЧП информация передана в прокуратуру Зеленодольска.

- При наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, - отметил Галиев.

По предварительным данным, у девочки была зафиксирована травма плеча. После оказания медицинской помощи медики отпустили ее на амбулаторное лечение.

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