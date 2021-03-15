Ученые выяснили, почему не выцвел древнейший в мире алтайский ковер

Химики раскрыли секрет древнейшего в мире шерстяного ворсового ковра, обнаруженного в кургане в Восточном Алтае. Он был соткан более двух тысячелетий назад, но до сих пор не потерял яркость красок.

Изделие из тончайшей овечьей шерсти, найденное археологами в гробнице пазырыкской культуры в 1947 году, считается старейшим образцом ковроткачества. В настоящее время оно хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. При исследовании ковра под микроскопом было обнаружено настоящее колористическое богатство, нити разных цветов - охристых, красных, синих, желтых.

- И с момента находки умы специалистов занимает загадка, как в течение почти 2,5 тысяч лет ковер смог сохранить эти краски такими яркими, - сообщает "Наука из первых рук".

По словам ученых, метод сканирующей электронной микроскопии для идентификации волокон шерсти в данном случае оказался не актуальным - волокна пазырыкского ковра были повреждены.

Тогда исследователи решили визуализировать распределение пигментов по поперечному сечению шерстинок с помощью метода рентгенофлуоресцентной микроскопии высокого разрешения.

Химики изучили красные шерстяные волокна пазырыкского ковра, которые по всем признакам содержали пигмент "красный турецкий", использующийся веками исключительно в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Его изготавливали из корней растения марены красильной и алюмокалиевых квасцов.

Затем ученые сравнили флуоресцентные изображения распределения алюминия в волокнах пазырыкского ковра и волокнах турецкого ковра XVIII века и пришли к выводу, что пазырыкский ковер был изготовлен из шерсти, подвергнутой перед окрашиванием ферментации.

Именно ферментация увеличивала диффузию пигментов к центру волокон и обеспечивала уникальную долговечность цветов восточных ковров.

По одной из таких древних методик окрашенную шерсть раскладывали на несколько недель под прямыми солнечными лучами. Затем эту шерсть использовали в качестве подстилки для сельскохозяйственных животных, после чего ополаскивали в проточной воде и приступали к изготовлению ковра.