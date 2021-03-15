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15.03.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Иркутска задержали тулячку со штык-ножом

Текст: Надежда Столярчук

При проверке багажа пассажиров, следующих маршрутом Иркутск - модедово, в сумке был обнаружен нож.

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Как рассказали в Восточно-Сибирском управлении МВД на транспорте, нарушительницей оказалась 31-летняя жительница Тулы.

- Исследование показало, что изъятое оружие является штык-ножом  к винтовке системы "Маузер" и относится к боевому холодному оружию, изготовленному промышленным способом, - пояснили в ведомстве.

Как рассказала женщина, она нашла нож во время прогулки по острову Ольхон и решила взять себе как сувенир. Теперь в отношении пассажирки рассматривается вопрос о составлении протокола по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия".

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