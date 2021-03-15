В Гидрометцентре рассказали, где ждать подтопления дач и частных домов

Интенсивное половодье ожидается нынешней весной в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

По его словам, серьезный подъем уровня воды прогнозируется на реках Мурманской области, на Тоболе в Сибири. "В Сибири наибольший подъем уровня воды возможен в верховьях Оби, на Нижней Оби и ее притоках, на Иртыше. Половодье выше обычного возможно на Сахалине, в Камчатском крае и на ряде рек Чукотского округа", - рассказал Борщ. Возможно подтопление дачных поселков, частных жилых домов и построек в пониженных местах в Барнауле, Кызыле, Новокузнецке и их окрестностях. Также нужно быть внимательными к своему недвижимому имуществу жителям пригородов Якутска.

На европейской территории сильное половодье и угроза подтоплений прогнозируются в Великом Устюге, в окских районах вблизи Калуги. Могут быть затопленными дома и хозпостройки в подмосковных Коломне, Серпухове, Кашире, а также в Рязани, Кирове, Уфе.

При этом, как подчеркнул Борщ, многое будет зависеть от характера погоды. "Если будут чередоваться периоды оттепели и холодов, тогда половодье будет недружным, растянутым во времени, но в то же время и более спокойным. А если установится интенсивное потепление, тогда уровень воды в реках начнет стремительно повышаться", - отметил метеоролог.