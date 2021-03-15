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15.03.2021 09:35
Рубрика: Общество

В Красноярске нашли могилу высокопоставленного чиновника XIX века

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)

Археологи нашли захоронение чиновника эпохи императоров Александра I и Николая I.

Фото: iStock
Волгоградские археологи обнаружили новую стоянку каменного века

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Научно-производственного объединения "Археологическое проектирование и изыскания" (НПО АПИ) Александра Тарасова.

Могилу обнаружили во время раскопок Всехсвятского некрополя. В связи со строительством здания с парковкой здесь этой зимой начались археологические раскопки, так как на кладбище похоронено множество высокопоставленных чиновников XVIII-XIX веков.

- В районе центральной аллеи обнаружено погребение мужчины в возрасте 40-50 лет в деревянном гробу. Предварительные изыскания указывают, что человек был государственным служащим высокого ранга, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий - аналогу современных Минстроя и Минтранса, - сообщил Александр Тарасов, добавив, что есть все шансы установить личность погребенного.

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