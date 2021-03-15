В Новосибирске в массовом ДТП на мосту погиб водитель Lexus

В Новосибирске на Бугринском мосту произошло столкновение четырех автомобилей. Как рассказала инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко, в результате аварии погиб мужчина, сидевший за рулем Lexus RX 400.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель минивэна Toyota Little Ice Noah, который двигался со стороны улицы Ватутина в направлении улицы Большевистской. Около 18.40 по местному времени он, не справившись с управлением, перелетел искусственное ограждение и оказался на полосе встречного движения, по которой машины ехали с правого на левый берег Оби.

- Он совершил столкновение с автомобилем Lexus, после чего врезался в грузовик MAN и опрокинулся, - поясняет Юлия Бондаренко. - От удара Lexus столкнулся с еще одним автомобилем Toyota Vitz. Последний налетел на искусственное ограждение, перевернулся и оказался на полосе встречного движения.

Мужчина 1985 года рождения, управлявший японским внедорожником, погиб на месте. Водители Toyota Little Ice Noah и Toyota Vitz госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работает экипаж ДПС, полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.