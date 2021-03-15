В Новосибирске спасли новорожденного с редкой патологией сердца

Детские кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина прооперировали малыша, которому исполнился всего месяц. Как рассказали "РГ" в пресс-службе клиники, патология, с которой родился ребенок, крайне редкая, в мировой практике описано лишь несколько подобных случаев.

Мальчик появился на свет недоношенным, при этом медики отследили врожденный дефект еще на 20-й неделе беременности и советовали будущей маме прервать ее. У малыша отсутствовал сегмент аорты, самой крупной артерии человеческого организма. Кровоснабжение сердца проходило через артериальный проток, однако этот эмбриональный сосуд закрывается в первые дни жизни ребенка.

Родители, проживающие в Кемеровской области, отвергли идею прерывания беременности, перед этим посоветовавшись с медиками клиники им. Мешалкина. В Новосибирске ответили, что будут готовы принять младенца и попытаются сохранить ему жизнь. Ко всему прочему, у маленького пациента обнаружилась редкая аномалия - правосторонняя дуга аорты. В норме она расположена слева от сердца, в противном же случае хирургическое вмешательство связано с риском сдавливания аортой правого бронха.

Когда малыш появился на свет, он весил всего 2,2 килограмма. И врачи выполнили паллиативную коррекцию, чтобы ребенок набрал вес перед сложнейшей операцией. Малоинвазивным способом они поставили стент в артериальный проток, через который сердце прокачивало кровь. Но в один из контрольных осмотров было установлено, что проток с находящимся в нем стентом начал зарастать.

Вместо того чтобы набирать вес, мальчик начал терять его. Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Пятичасовую операцию двухкилограммовый малыш перенес успешно. Недостающий сегмент аорты был восполнен. Мальчик быстро пришел в сознание, начал крепнуть, а через две недели его перевели в отделение к маме.