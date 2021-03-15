В Новосибирске спасли новорожденного с редкой патологией сердца

Новости

Эко-активистке Грете Тунберг установят памятник в Великобритании 09:45
В Красноярске нашли могилу высокопоставленного чиновника XIX века 09:35
В Волгограде тамада скончалась во время проведения банкета 09:22
В Ачинске комбинат школьного питания наказали за нарушения 09:04
В Уфе пассажиров международных рейсов стали проверять на COVID-19 09:00
Депутат Рады Рабинович: Китай изменил позицию по Крыму 08:55
Эксперт предупредил о последствиях "забытых" долгов по кредиту 08:54
Ди Марию ограбили во время матча против "Нанта" 08:46
В Московском зоопарке появились редчайшие "попугаи-Дракулы" 08:11
Песчаная буря в Монголии унесла жизни шести человек 07:41
Аэропорты Пекина отменили более 400 рейсов из-за песчаной бури 07:26
На "Грэмми" выбрали лучшую песню года 07:10
Вильфанд: Москвичам придется ждать весеннего тепла месяц-полтора 06:02
На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек 05:47
NYT: Власти занижают данные по количеству военных США в Афганистане 05:21
В Забайкалье остались без электричества 54 населенных пункта 05:09
В Нью-Йорке подсчитали потери от коронавируса за год 04:57
Из-за песчаной бури в Пекине образовались многокилометровые пробки 04:50
Российские военные привезли гумпомощь в сирийский Дераа-аль-Баяд 04:31
Россиянам назвали лучшее время для выгодной продажи доллара 04:07
Замглавы администрации Смидовичского района ЕАО попал под следствие 04:00
СМИ: В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки 03:56
Центр "Вектор" зарегистрирует новую вакцину от оспы 03:26
Налоговый вычет на спорт могут ввести для новой категории россиян 03:18
В Гааге задержали около 20 участников антиправительственной демонстрации 02:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Что нужно проверить после выздоровления от COVID-19
Что нужно проверить после выздоровления от COVID-19
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 09:19
Рубрика: Общество

В Новосибирске спасли новорожденного с редкой патологией сердца

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина

Детские кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина прооперировали малыша, которому исполнился всего месяц. Как рассказали "РГ" в пресс-службе клиники, патология, с которой родился ребенок, крайне редкая, в мировой практике описано лишь несколько подобных случаев.

Мальчик появился на свет недоношенным, при этом медики отследили врожденный дефект еще на 20-й неделе беременности и советовали будущей маме прервать ее. У малыша отсутствовал сегмент аорты, самой крупной артерии человеческого организма. Кровоснабжение сердца проходило через артериальный проток, однако этот эмбриональный сосуд закрывается в первые дни жизни ребенка.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кубанские врачи спасли роженицу, потерявшую пять литров крови

Родители, проживающие в Кемеровской области, отвергли идею прерывания беременности, перед этим посоветовавшись с медиками клиники им. Мешалкина. В Новосибирске ответили, что будут готовы принять младенца и попытаются сохранить ему жизнь. Ко всему прочему, у маленького пациента обнаружилась редкая аномалия - правосторонняя дуга аорты. В норме она расположена слева от сердца, в противном же случае хирургическое вмешательство связано с риском сдавливания аортой правого бронха.

Когда малыш появился на свет, он весил всего 2,2 килограмма. И врачи выполнили паллиативную коррекцию, чтобы ребенок набрал вес перед сложнейшей операцией. Малоинвазивным способом они поставили стент в артериальный проток, через который сердце прокачивало кровь. Но в один из контрольных осмотров было установлено, что проток с находящимся в нем стентом начал зарастать.

Вместо того чтобы набирать вес, мальчик начал терять его. Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Пятичасовую операцию двухкилограммовый малыш перенес успешно. Недостающий сегмент аорты был восполнен. Мальчик быстро пришел в сознание, начал крепнуть, а через две недели его перевели в отделение к маме.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Постпред России при Совете Европы назвал риски выхода из организации
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Неизвестные нанесли ракетный удар по машинам с нефтью на севере Сирии
Журналисты WP объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому
Россиянам назвали лучшее время для выгодной продажи доллара
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году