В Сибири после гибели матери с детьми при пожаре возбудили дело

После гибели 35-летней женщины и двоих ее детей при пожаре в Сузунском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело о халатности. Как сообщила старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, в доме не сработал пожарный извещатель.

Пожар в селе Бобровка произошел вечером 13 марта, огонь быстро распространился от топочной печи на кухне по всему дому. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двух ее детей: семилетнего сына и дочки, которой было всего два года. Следователи начали проверку и выяснили, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель с GSM модулем. Однако он не сработал.

Почему техника отказала, еще предстоит выяснить, однако, по мнению следователей, в действиях должностных лиц районной администрации и Бобровского сельсовета усматриваются признаки халатности: они не обеспечили надлежащую работу пожарного извещателя.

Кроме того, по факту гибели семьи возбуждено еще одно уголовное дело - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.