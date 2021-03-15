Вышел в свет юбилейный альбом "Омское пространство Достоевского"

В Омске презентовали новую книгу "Омское пространство Достоевского". Издание приурочено к 200-летию писателя. Это большая исследовательская работа. Над альбомом трудились ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек, деятели культуры, искусства, журналисты.

В Омском остроге Федор Михайлович Достоевский находился на протяжении четырех лет. Историки утверждают, что именно тяжелейшие условия неволи заставили его пересмотреть отношение к людям, вере, сформировали мировоззрение выдающегося писателя, произведения которого до сих пор восхищают мир.

- Многие из материалов издания эксклюзивны и позволяют по-новому взглянуть на творчество писателя, - пояснила редактор Лидия Трубицина. - В альбоме несколько разделов, освещающих деятельность литературного музея имени Достоевского, Центра изучения творчества писателя при ОмГУ, Омской библиотеки имени Пушкина. Опубликована поэтическая антология "Посвящение Достоевскому", в которую включены стихотворения поэтов XIX - XXI веков.

Издательский проект реализован при поддержке регионального правительства.

- Это - только часть обширной программы, - сообщил на презентации альбома глава региона Александр Бурков. - К юбилею Федора Михайловича будут также приурочены международные научные конференции, культурные мероприятия. В частности, в Омске пройдет фестиваль "Золотая маска", на котором лучшие театры страны покажут спектакли по произведениям великого писателя.

Тираж издания составляет тысячу экземпляров. Книги поступят во все библиотеки Омской области.