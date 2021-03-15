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15.03.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

В Нальчике шестеро детей отравились угарным газом

Текст: Михаил Сухарев

В пригороде столицы Кабардино-Балкарии накануне шестеро детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Как сообщили в минздраве региона, трое из пострадавших находятся в реанимации.

В Самарской области три человека отравились угарным газом

- Отравились угарным газом в частном домовладении в поселке Белая Речка, это пригород Нальчика. Все шестеро детей были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, трое попали в реанимацию, трое - в гастроэнтерологическое отделение. Состояние детей в реанимации оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, - рассказали "РГ" в пресс-службе минздрава КБР.

Как уточнили в министерстве, возраст отравившихся детей - от нескольких месяцев до семи лет. В экстренных службах региона сообщили, что предварительной причиной отравления стал неправильно смонтированных дымоход в частном доме. Из-за нарушений в конструкции отсутствовала тяга, и в помещении скопился газ.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Нальчик

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