Бывшего начальника отдела петербургской таможни задержали за взятку

Экс-начальник отдела таможни Санкт-Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас экс-чиновник доставлен в Москву, где будут проводиться следственные действия.

В приемной председателя Басманного районного суда Москвы "РГ" сообщили, что в ведомство поступило ходатайство следствия об аресте экс-главы отдела петербургской таможни до 26 апреля.

Обвинение ему уже предъявлено. В ближайшее время суд изберет обвиняемому меру пресечения.