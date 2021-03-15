Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok

В Петербурге из гимназии №630 уволилась учительница русского языка и литературы. Причиной стали жалобы родителей на ролики в TikTok, которые публиковала преподавательница, сообщили "РГ" в администрации Приморского района.

По данным районной администрации, учительницу еще 26 февраля вызвали на разговор, после которого та написала заявление по собственному желанию. До 12 марта педагог могла отозвать заявление, но этого не сделала.

Претензии родителей к роликам были обусловлены, во-первых, их содержанием, а во вторых тем, что на видео были запечатлены дети.

Сама педагог вела успешный видеоблог, где в юмористической форме рассказывала о своей работе в школе, показывала будни учебного заведения, праздники, интересные события.

Кому-то видео от учительницы понравилось, кому-то - нет. Но, как отметили в районной администрации, главная претензия была в том, что в роликах фигурировали дети, а по действующему законодательству, чтобы снимать детей на видео или упоминать их постах, требуется согласие родителей. Учительница у родителей разрешения не спрашивала и письменного согласия не брала.

Тем не менее, по словам собеседника "РГ" в районной администрации, в школе не планировали добиваться увольнения учительницы, а рассчитывали на то, что педагог либо прекратит снимать ролики, либо будет при создании видео брать согласие у детей.