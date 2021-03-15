Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне

Житель Петербурга подал в суд на свою соседку из-за того, что она курила на кухне. Свои нравственные страдания горожанин оценил в 150 тысяч рублей и просил также компенсировать услуги адвоката, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В течение трех лет мужчина регулярно ссорился с соседкой снизу из-за того, что она курит в квартире. Запах дыма, который просачивался в его квартиру, причинял мужчине физические и нравственные страдания.

На судебном заседании мужчина потребовал, чтобы соседка перестала курить в квартире и оплатил ей моральный и физический вред.

В свою очередь женщина рассказала, что сосед пожаловался на нее участковому и с тех пор она курит на улице.

Суд рассмотрел эту непростую историю и пришел к выводу, что женщина прав соседа не нарушала. Она курила внутри своей квартиры, а не в местах общего пользования, законодательством это не запрещено. Также суд не установил причинно-следственную связь межу вредной привычкой соседки и страданиями петербуржца.

В итоге мужчине в иске отказали. Соседка и дальше вправе курить своей квартире. А сосед не только не получит компенсацию морального вреда, на которую он рассчитывал, но и должен сам заплатить пять тысяч рублей за работу своего адвоката.