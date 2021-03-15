Подписано соглашение о развитии экологичного транспорта в Петербурге

Глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин подписали соглашение о поэтапном переходе в 2021-2023 годах на использование природного газа в качестве моторного топлива в Санкт-Петербурге.

"Задача, которую ставят перед собой стороны, - развитие в Санкт-Петербурге комфортной городской среды и снижение вредного воздействия на экологию", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что ведомство обеспечит господдержку проектам.

Согласно документу, "Газпром" продолжит развивать в Петербурге собственную газозаправочную сеть. Планируется, что к 2024 году она вырастет в два с половиной раза - до 25 объектов. Дополнительно компания проработает варианты создания инфраструктуры для заправки городского и водного транспорта сжиженным природным газом (СПГ).

Компания также изучит возможность долгосрочной, до конца 2030 года, фиксации стоимости реализации в Санкт-Петербурге газомоторного топлива на уровне не более 50% стоимости дизельного топлива.

Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, планирует расширять парк муниципальной газомоторной техники, стимулировать перевод коммерческого и частного автомобильного транспорта на газ.

Кроме того, региональные власти подготовят и направит в Минтранс предложения об упрощенном порядке согласования и регистрации переоборудования судов для работы на СПГ. Будут проработаны меры поддержки предприятий, использующих водный транспорт для перевозки пассажиров.

В свою очередь КАМАЗ произведет автомобильный пассажирский транспорт и коммунальную технику на природном газе в необходимом городу количестве и ассортименте. На базе учебного центра в Санкт-Петербурге будет организовано обучение персонала городских предприятий правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта газомоторной техники. Также в сфере ответственности автопроизводителя - развитие существующей системы сервисно-технического обслуживания такой техники дилерской сетью в Санкт-Петербурге.

Перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации будут закреплены в четырехсторонней Дорожной карте по реализации проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге" на 2021-2023 годы.