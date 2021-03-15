В центре Калининграда пассажир погиб в загоревшемся автомобиле

Авария со смертельным исходом произошла на центральной улице Калининграда - Ленинском проспекте - в ночь на 15 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, водитель автомобиля Kia Spectra около 02.20 не остановился по требованию инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. Поскольку он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, экипаж ДПС начал преследование.

Однако 34-летний водитель не останавливался, пока не случилась трагедия. На прямом участке Ленинского проспекта, возле пересечения с улицей Барнаульской, он не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль загорелся.

В машине находился 42-летний пассажир, он получил смертельные травмы. Водителю полицейские оказали первую медицинскую помощь и незамедлительно вызвали на место происшествия экстренные службы.

Установлено, что у водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, он не имел водительского удостоверения на управление транспортными средствами.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.