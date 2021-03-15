В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов

Суд отправил в колонию менеджера банка, который систематически обкрадывал клиентов своей кредитной организации, незаконно используя их персональные данные.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, махинации совершались в 2019 году. Установлено, что злоумышленник произвел замену логина и пароля от имени владельцев сберегательных счетов банковских карт. Таким образом он обеспечил себе возможность совершать операции с чужими деньгами с использованием мобильного приложения.

Затем менеджер переводил денежные средства клиентов на банковские счета незаконно выпущенных им банковских карт и распоряжался деньгами по собственному усмотрению. В результате девяти клиентам банка причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

Обвинительный приговор вынес Центральный районный суд Калининграда. Бывший менеджер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК: кража денежных средств с банковских счетов клиентов банка и неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, а также неправомерный доступ к компьютерной информации о персональных данных клиентов банка.

Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.