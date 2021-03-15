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15.03.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Калининграде суррогатную мать будут судить за кражу маткапитала

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Калининградку, родившую ребенка по договору о суррогатном материнстве и присвоившую материнский капитал, обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Калининграда завершено, вскоре оно поступит в суд для рассмотрения. Как сообщили в региональном СК, решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области.

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По версии следствия, женщина родила ребенка в марте 2019 года и, согласно условиям договора о суррогатном материнстве, передала его биологическим родителям. А после этого обратилась в управление Пенсионного фонда России в городе Калининграде с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка.

Как полагает следствие, женщина при подаче документов умышленно скрыла факт своего суррогатного материнства и добровольного отказа от родительских прав. Впоследствии она получила сертификат на маткапитал в размере 453 026 рублей и распорядилась им при погашении кредитного договора на строительство жилья.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

Обвиняемая признала вину в полном объеме. Следствием наложен арест на ее денежные средства в размере 400 тысяч рублей - в целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможного штрафа. В региональном следственном управлении СК России подчеркнули, что неправомерное получение социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений влечет за собой уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Материнский капитал

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