В Петербурге начнут разводить мосты

В Петербурге в ночь на 16 марта начнется технологическая разводка мостов, об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

В частности, дважды за ночь (с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 04.55) будет разведен Дворцовый мост, также с 02.00 до 05.00 поднимется Большеохтинский мост.

В ночь на 17 марта будут разводиться Большеохтинский и Биржевой мосты, а потом в течение двух ночей технологические разводки пройдут на Троицком мосту.

Навигация, для которой и разводят мосты в Петербурге, начнется 10 апреля. Но перед тем как корабли начнут ходить по Неве и Малой Неве, мосты города проверяют в рамках технологических разводок. Ожидается, что до начала навигации мосты в городе разведут не менее пятидесяти раз.