В Петербурге мошенники заставили пенсионеров выбросить деньги в окно

В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в обмане восьми пенсионеров. Они уговаривали пожилых людей выбрасывать деньги в окно, чтобы помочь близким, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчины звонили пожилым петербуржцам и сообщал, что их родственники совершили ДТП и чтобы избавить их от уголовной ответственности, требовали денежное вознаграждение. При этом деньги со своих жертв злоумышленники получали бесконтактным способом: пожилых людей убеждали выбросить сверток с наличностью в окно. Всего таким образом было обмануто восемь человек, общая сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Мужчины использовали разнообразные средства маскировки. В частности, в каждом случае они использовали разные номера телефонов, жили мужчины на съемных квартирах, которые снимали посуточно.

Расследование продолжается.