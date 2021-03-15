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15.03.2021 17:12
Рубрика: Общество

В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Неожиданный способ борьбы с подделками брендовых товаров предложили российские ученые. Сотрудники Университета ИТМО и Алферовского университета разработали систему невидимой маркировки для товаров.

Фото: iStock
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Как сообщают в Университете ИТМО, в основе технологии лежит использование кремниевой нанопленки с вкраплениями ионов эрбия, редкого металла. Получается подобие наклейки, оно невидимо человеческому глазу и имеет уникальный рисунок, просканировать который можно только с применением специального лазерного оборудования.

Причем, светиться будет только рисунок из эрбия, а чтобы воспроизвести всю наклейку целиком, потребуется другое оборудование. Авторы идеи отмечают, что система не только сложна в воспроизведении, злоумышленникам также практически невозможно получить исходный код продукции, чтобы понять, как выглядит марка.

Марка устойчива к механическому и химическому воздействию, может гнуться. В перспективе маркировку нового типа можно будет использовать при продаже парфюмерии, ювелирных изделий, бытовой техники и гаджетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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