В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок

Неожиданный способ борьбы с подделками брендовых товаров предложили российские ученые. Сотрудники Университета ИТМО и Алферовского университета разработали систему невидимой маркировки для товаров.

Как сообщают в Университете ИТМО, в основе технологии лежит использование кремниевой нанопленки с вкраплениями ионов эрбия, редкого металла. Получается подобие наклейки, оно невидимо человеческому глазу и имеет уникальный рисунок, просканировать который можно только с применением специального лазерного оборудования.

Причем, светиться будет только рисунок из эрбия, а чтобы воспроизвести всю наклейку целиком, потребуется другое оборудование. Авторы идеи отмечают, что система не только сложна в воспроизведении, злоумышленникам также практически невозможно получить исходный код продукции, чтобы понять, как выглядит марка.

Марка устойчива к механическому и химическому воздействию, может гнуться. В перспективе маркировку нового типа можно будет использовать при продаже парфюмерии, ювелирных изделий, бытовой техники и гаджетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.