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15.03.2021 13:39
Рубрика: Экономика

Для курортов Краснодарского края разработают новый брендбук

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани для курортов разработают новый брендбук. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад. Тогда регион был прежде всего пляжным и морским курортом, поэтому в визуализацию туристического продукта заложили именно эту идею.

Нужен ли сибирякам единый бренд

- Сегодня ситуация изменилась кардинально, - сказал он. - У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям.

Ребрендинг пройдет в два этапа. На первом будет создана платформа бренда и новый логотип. Эту работу планируют завершить до начала летнего курортного сезона. Ожидается, что новый логотип представят в мае. На втором этапе разработают подробный брендбук курортов Краснодарского края: документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка.

В регионах Экономика Туризм Власть Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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