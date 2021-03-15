Эксперты назвали самый энергозатратный на юге России месяц зимы

Специалисты ПАО "Россети Юг" установили, что максимальные зимние нагрузки энергопотребления в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях были зафиксированы в декабре. Накануне нового года средняя температура воздуха ночью составляла минус 10-12 градусов.

"Максимальная нагрузка в сетях "Россети Юг" была отмечена в Волгоградской области - 2569 МВт. Это было 25 декабря 2020 года, в самый холодный день месяца. Такая же солнечная и морозная погода в этот день была и в Ростовской области. Здесь зафиксирован максимум зимнего потребления в 2205 МВт", - уточнили в компании.

В Калмыкии пик нагрузки на электросети этой зимой достиг 125 МВт 16 декабря, в Астраханской области - 713 МВт 24 февраля.

По сравнению с показателями прошлой зимы максимальные нагрузки на энергосистему "Россети Юг" остались, практически, на том же уровне. Своевременная подготовка энергокомплекса к зиме позволила пройти периоды высоких нагрузок без снижения качества энергоснабжения.