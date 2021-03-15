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15.03.2021 17:39
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи провел совещание с членами Кабинета министров РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Доме правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось планерное совещание Кабинета министров РА. Была заслушана информация о ходе реализации национальных проектов и Индивидуальной программы развития региона, об исполнении республиканского бюджета, о ситуации в здравоохранении, а также рассмотрен ряд других вопросов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев
Власти Адыгеи и сенаторы обсудили реализацию программы развития региона

Как доложил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, в настоящее время законтрактовано более 50 процентов объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов, кассовое исполнение составляет 16 процентов. В ближайшее время будут объявлены аукционы на строительство детсада в Шовгеновском районе и ФОК в Красногвардейском. По индивидуальной программе в текущем году намечено строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция ГРС в п. Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промышленного парка в п. Яблоновском.

Глава республики потребовал ускорить работу по подготовке необходимой документации и объявлению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе. Глава РА напомнил, что необходимо уже сейчас начинать подготовку к реализации этапов 2022 года.

"От этого напрямую зависит благополучие жителей республики. Решаются вопросы демографии, образования, занятости и многие другие. Нужно активизировать как подготовку документации, так и строительно-монтажные работы. Там, где это необходимо, обеспечивайте трехсменный график строительства. Взятые на себя обязательства республика должна выполнять в полном объеме", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе планерного совещания заслушана информация о ситуации в здравоохранении. Так, был рассмотрен вопрос дальнейшего сокращения койко-мест в госпиталях в связи с улучшением эпидобстановки - по информации Управления Роспотребнадзора по РА, сегодня в республике один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Особое внимание уделено вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным минздрава РА, во всех муниципалитетах действует 30 прививочных пунктов, уже использовано более 85 процентов поступившей в регион вакцины. Мурат Кумпилов поручил активизировать эту работу.

Продолжено и развитие санавиации. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году выделено 45 миллионов рублей. Первый в этом году рейс вертолета "Ансат" состоится уже завтра, он перевезет двух пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции из госпиталя п. Энем в республиканскую инфекционную больницу. Воздушный транспорт оснащен всем необходимым оборудованием, пациентов сопровождают врачи-реаниматологи и медсестры.

"Развитие санавиации - важный шаг в обеспечении доступности медицинской помощи, в том числе - высокотехнологичной. Использование вертолетов позволяет в сжатые сроки доставлять жителей республики в федеральные центры, а также обеспечить оказание срочной помощи пострадавшим в ДТП, людям из отдаленных населенных пунктов, из горной части республики. Будем и дальше развивать это направление", - прокомментировал глава Адыгеи.

В продолжение медицинской темы главой РА была поставлена задача постоянного мониторинга состояния аптечной сети в сельской местности для обеспечения населения лекарствами. Кроме того, на контроле главы республики вопрос наличия в малых поселениях магазинов с товарами первой необходимости.

Также на совещании были рассмотрены вопросы повышения доходной части и оптимизации расходов республиканской казны, соблюдения законности в сфере земельных отношений и градостроительства, кадрового обеспечения новых учреждений образования.

Отдельно обсуждались перспективы государственно-частного партнерства в создании и содержании приютов для бродячих животных. Это связано с участившимися случаями обращений граждан по данной тематике, в том числе через социальные сети.

В завершение совещания глава Адыгеи еще раз напомнил членам правительства РА о необходимости комплексной работы по всем направлениям развития республики, взаимодействии с сенаторами и депутатами Госдумы от региона, с федеральными структурами, руководителями муниципалитетов.

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