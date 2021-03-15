Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд

Для решения проблем с водоснабжением премьер-министр Михаил Мишустин выделил Республике Крым почти 2,15 миллиарда рублей. Севастополь на эти же цели получит более 1,1 миллиарда.

"Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения", - подчеркнул председатель правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тысяч кубометров воды, которая будет поступать, как подчеркнул Мишустин, без перебоев и отключений.

Кроме того, правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова. На реализацию региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов Республика Крым получит один миллиард рублей, Севастополь - 400 миллионов. "С использованием этих денег будут отремонтированы не менее 130 домов", - сказал премьер.