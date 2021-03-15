Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд

Новости

Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков 13:42
Российско-белорусские военные учения начались под Нижним Новгородом 13:40
Глава астраханской таможни задержан за превышение полномочий 13:36
Песков рассказал об обсуждении кандидатуры нового госсекретаря Союзного государства 13:32
Бывшего начальника отдела петербургской таможни задержали за взятку 13:23
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей 13:23
Депутат МГД Степан Орлов: Объемы жилищного строительства в Москве уверенно растут 13:21
Экспортная пошлина на нефть с апреля вырастет на 8 долларов 13:17
Путин пообщается с крымчанами 18 марта 13:08
В Москве начали скупать недвижимость дороже миллиона долларов 13:08
В Гидрометцентре рассказали, где ждать подтопления дач и частных домов 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 13:33
Рубрика: Власть

Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд

Текст: Владимир Кузьмин
Для решения проблем с водоснабжением премьер-министр Михаил Мишустин выделил Республике Крым почти 2,15 миллиарда рублей. Севастополь на эти же цели получит более 1,1 миллиарда.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Путин пообщается с крымчанами 18 марта

"Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения", - подчеркнул председатель правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тысяч кубометров воды, которая будет поступать, как подчеркнул Мишустин, без перебоев и отключений.

Кроме того, правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова. На реализацию региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов Республика Крым получит один миллиард рублей, Севастополь - 400 миллионов. "С использованием этих денег будут отремонтированы не менее 130 домов", - сказал премьер.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Пекин призвал Киев не политизировать отношения компаний из КНР с Крымом
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты