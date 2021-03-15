На западе Крыма создадут новый туристический кластер

В Крыму будет создан новый курорт - туристический кластер на западной оконечности полуострова. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, побывавший в регионе в рамках рабочей поездки.

- Для формирования новых точек развития полуострова Минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова, - сообщил Решетников.

Привлечь инвесторов в туристические проекты планируется с помощью рыночных механизмов и льгот. Правительство РФ утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей, в том числе на территории Крыма. Так, предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от трех до пяти процентов годовых. Срок действия кредитного договора составит до 15 лет включительно.

Ранее сообщалось, что новый туристический кластер сопоставимый по размерам со средним курортным городом, планируется создать на западном побережье Крыма, на отрезке между Евпаторией и озером Донузлав. В этом направлении уже реконструируется автомобильная трасса Симферополь - Евпатория - Мирный, которая в итоге не будет уступать по безопасности и комфорту федеральной трассе "Таврида". Этот участок побережья выбран по причине чрезвычайной загруженности и плотности застройки южного берега Крыма.

На западном берегу еще остались свободные от застройки участки побережья с песчаными пляжами, которые называют "крымскими Мальдивами". Создание нового курорта позволит избежать ошибок, которые уже допущены в старых курортных поселках - скученности, закрытости побережья, отсутствия современной инфраструктуры и комфорта. Предполагается, что новый курорт в Крыму не будет уступать знаменитым отельным комплексам Турции и Египта.