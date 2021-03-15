Путин пообщается с крымчанами 18 марта

В четверг, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию полуострова и пообщается с местной общественностью.

Мероприятия планируются в формате видеоконференции. Об этом, отвечая на вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя... И также Путин свяжется и непосредственно с Крымом, пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост", - сказал Песков.