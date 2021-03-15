Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов

Бывший футболист сборной СССР, вице-чемпион Европы Юрий Шикунов умер в возрасте 82 лет. О смерти Юрия Шикунова сообщил во вторник официальный сайт РПЛ.

В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, а выступая за ростовский СКА, завоевал серебро чемпионата СССР двумя годами позже.

Юрий Шикунов выступал за "Торпедо" из Таганрога, ростовский СКА и "Ростсельмаш". Дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР.

После окончания игровой карьеры Шикунов работал начальником в ростовском СКА, был тренером в "Ростсельмаше", возглавлял "Шахтер" из города Шахты.