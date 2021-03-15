Глава астраханской таможни задержан за превышение полномочий

Начальника Астраханской таможни задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает "Интерфакс", уголовное дело возбуждено главным следственным управлением СК РФ. Генерал-майора подозревают в занижении пошлин для отдельных коммерсантов. Он будет доставлен под конвоем в Москву: во вторник здесь планируется ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Официальных комментариев пока нет, однако "РГ" удалось получить подтверждение, что дело будут рассматривать в центральном аппарате СК.

Нынешний глава Астраханской таможни был назначен в июне 2017-го. Ранее он занимал различные должности в Татарстанской и Краснодарской таможнях.