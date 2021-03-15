В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии

В январе "Россети Юг" снизила безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его объем составил около 557 тысяч кВтч против 2 миллионов кВтч в 2020 году.

"Несмотря на динамику снижения энерговоровства, его уровень остается недопустимо высоким. Так, выявленного объема незаконно потребленной электроэнергии хватило бы для энергоснабжения жилого комплекса из десяти многоквартирных домов в течении месяца", - сообщили в компании.

Наибольший объем несанкционированного потребления электроэнергии наблюдается в Волгоградской (42 процента) и Ростовской областях (27,3 процента), где энергетики пресекли 104 факта незаконного потребления электроэнергии. Нарушителям предстоит компенсировать 1,5 миллиона рублей и оплатить штрафы. По факту использования электроэнергии без заключения договора сегодня в судах различных инстанций рассматриваются 36 актов на 1,9 млн кВт*ч на сумму около 15,5 миллионов рублей.

"Снижение объемов несанкционированного потребления стало возможным благодаря внедрению новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, позволяющего вычислить очаг потерь в кратчайшие сроки. Сегодня во всех филиалах компании уже функционируют 251 тысяча приборов учета нового поколения", - сообщают в компании.

Любое хищение электроэнергии, в конечном счете, будет выявлено и обойдется нарушителю гораздо дороже законного потребления. При обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.