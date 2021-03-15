В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме погибли отец с сыном

В Сочи проводится проверка гибели 43-летнего мужчины и его 13-летнего сына в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что родители с сыном проживали в квартире многоэтажного жилого дома на улице Красноармейской. В ночь на 15 марта в одной из комнат квартиры произошло возгорание. 39-летняя женщина смогла выбраться из дома. По имеющимся данным, угрозы ее жизни не имеется.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 4.01. Выяснилось, что инцидент произошел в пятиэтажном доме, из которого эвакуировали пять человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К тушению были привлечены 40 человек и 12 единиц техники.

Пожар удалось потушить в 4.25. После локализации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и подростка. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Выясняются точная причина и очаг возгорания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.