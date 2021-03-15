В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах

Волгоградские хирурги провели три операции на сердце с применением экстремально низких температур, сообщает пресс-служба Волгоградского государственного медицинского университета.

Вмешательство сделали пациентам с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Это самое часто встречающееся нарушение ритма сердца, опасное для жизни человека.

Операцию выполнили сердечно-сосудистые хирурги Владимир Уфимцев и Иляс Тазбиев под руководством Владимира Слободяника.

Использование экстремально низких температур называется криоабляцией. Она применяется для изолирования устья легочных вен и прекращения распространения нежелательных электрических импульсов по предсердиям. Процедура происходит без разрезов. Просто делают прокол в артерии. Это позволяет больному быстро восстановиться.

- После вмешательства пациентам имплантировался кардиомонитор, который поможет контролировать возникновения нарушений ритма сердца. Пациенты перенесли операцию без осложнений, - сказала главный врач клиники №1 Елена Зюбина.