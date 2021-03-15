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15.03.2021 09:22
Рубрика: Происшествия

В Волгограде тамада скончалась во время проведения банкета

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде сотрудники регионального управления Следственного комитета России приступили к изучению обстоятельств смерти ведущей свадеб, банкетов и других торжественных мероприятий. 44-летняя женщина потеряла сознание во время проведения банкета и позже скончалась.

- По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СКР региона.

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Как стало известно, трагедия произошла в одном из ресторанов на улице Электролесовской в Советском районе города. Ведущую пригласили провести банкет в честь дня рождения, который согласно санитарным требованиям, проводился в большом банкетном зале с рассадкой гостей на расстоянии социальной дистанции и соблюдением других карантинных мер.

Во время праздника женщине неожиданно стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Медики приехали через несколько минут, и врачи приняли решение о госпитализации пострадавшей, но по дороге в больницу ведущая скончалась.

Жители Волгограда начали в социальных сетях сбор пожертвований для оказания помощи семье умершей женщины, у которой остался муж и двое маленьких детей.

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